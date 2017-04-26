Лавров: Запад не делится с РФ данными о химатаке в Сирии якобы по соображениям секретности

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Запад не хочет делиться фактами о возможном применении химоружия в Сирии якобы по соображениям секретности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.
"Нам сказали доверительно о том, что у американских коллег есть неопровержимые данные - чуть ли не поименный список тех сирийских официальных лиц, военных, кто принимал решение о применении химического оружия, и все другие факты, которые касаются инцидента 4 апреля, - сказал Лавров. - Естественно, этими фактами они не могут делиться с нами "по соображениям секретности, конфиденциальности".
"Но мы не можем действовать по принципу, который герой Арнольда Шварценеггера обозначил словами: Trust me! ("Доверяй мне"), мы предпочтем принцип, который сформулировал (президент США) Рональд Рейган и который требует "доверять, но проверять".
По словам Лаврова, у Москвы есть вопрос к Лондону и Парижу в отношении того, кто предоставил Великобритании и Франции пробы с места инцидента с предполагаемым применением химоружия в Хан-Шейхуне.
"Официальные представители Лондона и Парижа заявляют о том, что ничего не надо делать и не надо принимать никаких решений, потому что, оказывается, уже взяты пробы на месте инцидента и эти пробы уже анализируются и скоро будут представлены результаты, - сказал министр. - Возникает вопрос: почему, если об этом знают в Великобритании и во Франции, то почему другие члены международного сообщества не в курсе?"
Глава МИД РФ отметил, что утверждения противников проведения расследования инцидента с химическим веществом в Хан-Шейхуне о невозможности направления экспертов в этот район являются лживыми.
"Еще один аспект, который касается утверждений противников объективного расследования о том, что невозможно направить группу экспертов в район применения химического вещества по соображениям безопасности - и это якобы опирается на оценки соответствующего департамента ООН, - сказал министр. - Мы не поленились проверить эти утверждения, и они оказались лживыми. Соответствующий департамент секретариата ООН изложил нам позицию, которая означает, что препятствий для организации поездок инспекторов и в район применения химического вещества в Хан-Шейхуне и на соответствующий аэродром, откуда якобы взлетали самолеты с химическими боеприпасами, не существует".