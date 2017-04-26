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Матвиенко рассчитывает, что новый президент Франции будет держать курс на дружбу с РФ

Политика
26 апреля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Спикер Совфеда отметила, что кто бы ни был избран во втором туре президентских выборов во Франции, он не может не видеть пользы от углубления и расширения отношений двух стран
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на то, что вновь избранный президент Франции при любом исходе второго тура будет придерживаться курса углубления и расширения сотрудничества с Россией. Об этом она сообщила журналистам.

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"Мне думается, что кто бы ни был в итоге избран во втором туре, если этот человек государственный, если этот человек будет заботиться о государстве, а по-другому быть не может в интересах Франции, он не может не понимать, что углубление и расширение российско-французских отношений будет служить на пользу нашим государствам и нашим народом. Поэтому мы рассчитываем, что вновь избранный президент (Франции) будет придерживаться такого курса. Мы со своей стороны все будем для этого делать", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Спикер отметила, что итоги первого тура президентских выборов были ожидаемы. "Мы с уважением относимся к мнению французского народа. Только сам французский народ вправе решить, определить через демократическую систему выборов, кто следующие пять лет будет руководить Францией. Независимо от того, кто придет, мы будем стараться выстраивать отношения, взаимовыгодное сотрудничество", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Франция для России - "особая страна, и наши исторические связи, и взаимная симпатия наших народов, имеющая вековую историю, все это фундамент, который существует". Вместе с тем, по словам спикера, в настоящее время в отношениях двух стран отмечается "некое похолодание", но тот фундамент, который есть, позволит улучшить российско-французские отношения.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. В соответствии с окончательными данными МВД республики, обнародованными в понедельник, первое место занял лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен финишировала второй с результатом 21,30%.

Согласно ежедневным опросам общественного мнения, фаворитом решающего раунда является Макрон, которого в настоящее время готов поддержать 61% избирателей, тогда как в пользу Ле Пен высказываются 39% респондентов. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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