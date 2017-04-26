Совфед заслушает доклад Сергея Шойгу 24 мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 24 мая заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Решение о приглашении министра было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты.

Планируется, что глава Минобороны выступит с докладом о состоянии и перспективах Вооруженных сил РФ. Как заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, выступление Шойгу пройдет в закрытом режиме.