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Совфед заслушает доклад Сергея Шойгу 24 мая

Политика
26 апреля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Выступление главы Минобороны пройдет в закрытом режиме
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 24 мая заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Решение о приглашении министра было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты.

Планируется, что глава Минобороны выступит с докладом о состоянии и перспективах Вооруженных сил РФ. Как заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, выступление Шойгу пройдет в закрытом режиме.

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