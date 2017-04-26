Совфед заслушает доклад Сергея Шойгу 24 мая

Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"Сибирь 26 апреля, 15:44
Рабочая встреча IAAF и ВФЛА пройдет 13-14 июняСпорт 26 апреля, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 24 мая заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Решение о приглашении министра было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты.
Планируется, что глава Минобороны выступит с докладом о состоянии и перспективах Вооруженных сил РФ. Как заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, выступление Шойгу пройдет в закрытом режиме.