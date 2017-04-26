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Железняк: конференция по безопасности поможет выработать общие подходы по антитеррору

Политика
26 апреля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Широкое представительство иностранных государств на конференции и масштаб обсуждаемых вопросов демонстрируют высокий интерес к антитеррористическому опыту российских спецслужб, считает депутат
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что проведение шестой Московской конференции по международной безопасности будет способствовать налаживанию партнерских связей в сфере противодействия террористической угрозе.

"Рассчитываем, что диалог, проходящий сегодня в Москве в рамках конференции по безопасности, будет способствовать выработке общих взглядов, подходов и налаживанию конкретных партнерских связей в сфере противодействия террористической угрозе", - заявил он журналистам. По мнению депутата, широкое представительство иностранных государств на конференции и масштаб обсуждаемых вопросов "демонстрируют высокий интерес ответственных стран к антитеррористическому опыту российских спецслужб и огромное значение международного сотрудничества в этой важнейшей сфере".

"Главным призывом со стороны участвующих в конференции глав российских силовых ведомств и министра иностранных дел России является предложение по объединению усилий всех стран и созданию единого фронта для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин", - отметил политик.

При этом парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что на сегодняшний день ни одна страна не может быть полностью защищена от нападений террористов. "Враг изворотлив и жесток. Россия продолжает вести непримиримую борьбу с террористической угрозой внутри страны и за ее пределами", - заявил он.

"Мы предлагаем нашим коллегам из западных стран сотрудничество в области безопасности, чтобы значительно укрепить профилактику терроризма и пресечение его деятельности в мире, но Запад остается глух к этим призывам, - продолжил Железняк. Политические амбиции ряда западных чиновников превалируют над здравым смыслом и интересами собственных граждан, которых террористы пытаются запугать своими кровавыми преступлениями". Он считает, что, кроме сотрудничества спецслужб, необходимы взаимопонимание и выработка общих подходов к таким вопросам, как миграция и социокультурная адаптация граждан, вынужденных покинуть родные страны, внимание и уважение к традиционным конфессиям, работа с молодежью.

Минобороны РФ открыло в среду в Москве шестую конференцию по международной безопасности (MCIS-2017). В форуме принимают участие 85 государств, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из основных тем MCIS, как и в прошлом году, остается борьба с международным терроризмом.

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Московская конференция по международной безопасности - 2017
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Железняк, Сергей Владимирович
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