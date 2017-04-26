Путин: российского-китайские отношения поддерживаются на беспрецедентно высоком уровне

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине в рамках международной конференции по развитию регионального экономического сотрудничества в мае поддержит беспрецедентный уровень российско-китайских отношений.

"Ближайший контакт у нас намечен с председателем Си Цзиньпинем 14-15 мая в рамках международной конференции, которую проводит китайское руководство и которая направлена на развитие экономического сотрудничества в регионе и в мире", - сказал в среду глава российского государства на встрече с секретарем ЦК КП, руководителем канцелярии центрального комитета партии Ли Чжаньшу. По словам Путина РФ изначально поддерживала эти планы, тем более, что "они коррелируются с планами РФ по развитию кооперации и интеграционных процессов на постсоветском пространстве".

"Думаю, что эта совместная работа поддержит тот беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, который сложился за последние годы", - сказал Путин, попросив передать самые наилучшие пожелания председателю КНР.

В свою очередь Ли Чжаньшу поблагодарил Путина за возможность встречи и передал ему наилучшие пожелания от председателя КНР. "Он готов с вами встретиться в середине мая", - сказал Ли Чжаньшу. Он отметил, что в настоящее время российско-китайские отношения стратегического партнерства "приобрели зрелый устойчивый характер", достигнув очень высокого уровня.

Передавая слова председателя КНР, Ли Чжаньшу заявил: "Он велел передать следующее: сегодня российско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю наших отношений, по праву называются образцом отношений между великими державами, весьма прочные, зрелые. Он также сказал, что, несмотря на серьезные изменения в международной ситуации, мы намерены с вами неуклонно придерживаться при любых обстоятельствах курса. При любых обстоятельствах наш курс, нацеленный на углубление и развитие стратегического взаимодействия, не изменится".