Слуцкий: Ягланда намеренно вводят в заблуждение сообщениями о тюрьмах в Крыму

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд был намеренно введен в заблуждение лживой информацией о нарушениях прав человека в тюрьмах в Крыму.
Накануне Ягланд заявил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму". Ягланд настаивает на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. При этом он не уточнил, из каких именно тюрем Крыма он получает сообщения о нарушениях прав человека, и в чем они заключаются.
"Это попытки любой ценой внести негатив в восприятие крымских реалий на европейском пространстве. Для этого используется Совет Европы и его генеральный секретарь. Не думаю, что он (Ягланд) является источником этих инсинуаций. Скорее всего, кто-то специально индуцирует заведомо ложную информацию, и недаром это происходит в период проведения сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где продолжается разгул русофобии", - заявил Слуцкий в среду ТАСС, комментируя заявление Ягланда.
Глава комитета назвал абсолютной глупостью сообщения о нарушениях прав человека или пытках в тюрьмах в Крыму. "Крым открыт для любых миссий, мы даже будем рады лишний раз продемонстрировать европейским коллегам то, как живет сейчас полуостров после его добровольного присоединения к России", - отметил Слуцкий.
При этом он выразил сожаление в связи с тем, что "европейские коллеги редко бывают в Крыму и составляют свое представление о том, что там происходит, из искажающих крымские реалии (сообщений) западных СМИ".