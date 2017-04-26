Матвиенко высказалась за налаживание диалога между Россией и ЕС

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России и странам Евросоюза необходимо активизировать диалог, так как отсутствие сотрудничества не идет на пользу ни одной из сторон. Об этом она заявила по итогам встречи с главой Сената Генеральных кортесов Испании Пио Гарсиа-Эскудеро Маркесом.
"Сегодня проходит отрезвление, после периода охлаждения между РФ и ЕС приходит понимание неконструктивности, вредности и бесполезности каких-либо санкций. Приходит понимание, что нужен диалог, нужен поиск взаимоприемлемых решений", - сказала она.
При этом спикер отметила, что о необходимости налаживания диалога говорят и политики, и представители бизнеса. "Россия - часть Европы, отсутствие сотрудничества не идет на пользу ни ЕС, ни России. От санкций проиграли все", - заключила Матвиенко. По ее мнению, санкции не принесли сторонам "ничего полезного".