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Грызлов: для недопущения инцидентов ОБСЕ должна согласовывать маршруты

Политика
26 апреля, 19:09 UTC+3 МИНСК 26, апреля. /ТАСС
Полпред РФ в контактной группе также отметил, что принятое Киевом решение прекратить подачу электричества на территорию ЛНР является прямым нарушением минских договоренностей
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МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Для предотвращения трагических случаев Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна согласовывать маршруты перемещения своих патрульных машин с представителями Донбасса.

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Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов

"Хочу обратить внимание, что еще до заседания контактной группы мной было заявлено, что для предотвращения в дальнейшем трагических случаев, подобных происшедшему 23 апреля с наблюдателями СММ ОБСЕ, миссия должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями Донбасса, - сказал он. - Особенно это касается районов, прилегающих к линии соприкосновения сторон".

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.

После этого координатор подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Эргугрул Апакан принял решение отложить запланированное на 26 апреля в Минске очередное заседание подгруппы.

По словам Грызлова, контактная группа заслушала информацию руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине господина Апакана о трагическом инциденте с наблюдателями 23 апреля. "Контактная группа подтвердила, что работа подгруппы по безопасности будет продолжена в ближайшее время", - сказал он.

Об отключениях электричества

Принятое Киевом решение прекратить подачу электричества на территорию провозглашенной Луганской народной республики является прямым нарушением минских договоренностей и, по сути, означает "выдавливание" республик из состава Украины, сказал Грызлов.

"Контактная группа и ее экономическая подгруппа не могли обойти сегодня стороной вопрос об отключении электроэнергии в Луганске, - сообщил он. - Отмечу, что украинские официальные лица прямо признают, что задолженность потребителей с обеих сторон линии размежевания примерно одинакова, но электроэнергия была отключена только Луганску. Также они, фактически, признают невозможность погашения задолженности в условиях прекращения хозяйственных связей с отдельными районами Донбасса".

По его словам, "отключение электроэнергии можно рассматривать как сознательные, политически мотивированные, и абсолютно противоречащие минским соглашениям шаги". "Отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины", - подчеркнул Грызлов.

Во вторник предприятие "Луганское энергетическое объединение" прекратило поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Вечером министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик назвал это решение "не политическим, а чисто экономическим" и заявил, что Украина возобновит поставки электроэнергии на территорию провозглашенной ЛНР после погашения задолженности по оплате услуг.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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