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Правительственные войска в Сирии за сутки освободили более 200 км

Политика
26 апреля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
С начала года правительственные войска восстановили контроль над 234 населенными пунктами
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии за сутки отбили у террористов более 200 км территории, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

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"За сутки под контроль правительственных войск перешло 225,6 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4533,1 кв. км", - говорится в сообщении.

Им также удалось освободить один населенный пункт. Всего с начала года правительственные войска восстановили контроль над 234 населенными пунктами.

Также в бюллетене говорится, что российскими наблюдателями за сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, турецкими специалистами - 16 нарушений. "В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтвержден один случай нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 15 - не подтверждаются", - говорится в документе.

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