Правительственные войска в Сирии за сутки освободили более 200 км

Сорокин: система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 20:30
Пентагон: контакты РФ и США по предотвращению конфликтов над Сирией не прекращалисьМеждународная панорама 26 апреля, 20:29
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстроКультура 26 апреля, 20:25
Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате РоссииСпорт 26 апреля, 20:16
Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцевМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосовМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валютыЭкономика и бизнес 26 апреля, 20:00
ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игрСпорт 26 апреля, 19:50
Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии за сутки отбили у террористов более 200 км территории, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.
"За сутки под контроль правительственных войск перешло 225,6 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4533,1 кв. км", - говорится в сообщении.
Им также удалось освободить один населенный пункт. Всего с начала года правительственные войска восстановили контроль над 234 населенными пунктами.
Также в бюллетене говорится, что российскими наблюдателями за сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, турецкими специалистами - 16 нарушений. "В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтвержден один случай нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 15 - не подтверждаются", - говорится в документе.