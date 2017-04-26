Президент Бразилии приедет в Россию в июне

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер приедет в Москву в июне с официальным визитом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим бразильским коллегой Раулем Жунгманном.

"Наглядное тому подтверждение - насыщенный график переговоров. Центральным событием в нем станет официальный визит вашего президента в Москву в июне этого года", - сказал Шойгу на полях VI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что Минобороны позитивно оценивает готовность президента Бразилии возобновить двусторонний диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

"Нас объединяют схожие позиции по целому ряду международных вопросов. Мы успешно работаем в различных многосторонних форматах - ООН, "Группе двадцати", БРИКС", - добавил министр.

В свою очередь Жунгманн отметил, что сторонам удалось достичь определенных договоренностей. "Во-первых, господин министр Шойгу принял приглашение посетить Бразилию. В июне состоится второй раунд переговоров на уровне Генеральных штабов в Бразилии", - сказал он, добавив, что в ближайшее время предполагается обмен военными для обучения их в вузах двух стран.

"В мае этого года должна состояться межправительственная комиссия по вопросам обороны в Бразилии, в городе Бразилиа. Там будут обсуждаться вопросы сотрудничества как военного, так и военно-технического", - также сказал Жунгманн, отметив, что стороны затронут темы совместной разработки изделий и покупки интересующего оборудования.

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что Темер посетит Россию этим летом.