Президент Бразилии приедет в Россию в июне

Сорокин: система видеоповторов может остаться на российских стадионах после ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 20:30
Пентагон: контакты РФ и США по предотвращению конфликтов над Сирией не прекращалисьМеждународная панорама 26 апреля, 20:29
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстроКультура 26 апреля, 20:25
Мутко: РФС хочет ввести видеоповторы в чемпионате РоссииСпорт 26 апреля, 20:16
Хейли и глава "Белых касок" считают, что ракетный удар США обнадежил сирийцевМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосовМеждународная панорама 26 апреля, 20:03
Дорогой рубль: как Центробанк будет бороться с чрезмерным укреплением национальной валютыЭкономика и бизнес 26 апреля, 20:00
ЦСКА вручил Игнашевичу футболку с цифрой 500 в честь количества проведенных за клуб игрСпорт 26 апреля, 19:50
Инфантино: видеоповторы будут использоваться на ЧМ-2018Спорт 26 апреля, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер приедет в Москву в июне с официальным визитом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим бразильским коллегой Раулем Жунгманном.
"Наглядное тому подтверждение - насыщенный график переговоров. Центральным событием в нем станет официальный визит вашего президента в Москву в июне этого года", - сказал Шойгу на полях VI Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил, что Минобороны позитивно оценивает готовность президента Бразилии возобновить двусторонний диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество.
"Нас объединяют схожие позиции по целому ряду международных вопросов. Мы успешно работаем в различных многосторонних форматах - ООН, "Группе двадцати", БРИКС", - добавил министр.
В свою очередь Жунгманн отметил, что сторонам удалось достичь определенных договоренностей. "Во-первых, господин министр Шойгу принял приглашение посетить Бразилию. В июне состоится второй раунд переговоров на уровне Генеральных штабов в Бразилии", - сказал он, добавив, что в ближайшее время предполагается обмен военными для обучения их в вузах двух стран.
"В мае этого года должна состояться межправительственная комиссия по вопросам обороны в Бразилии, в городе Бразилиа. Там будут обсуждаться вопросы сотрудничества как военного, так и военно-технического", - также сказал Жунгманн, отметив, что стороны затронут темы совместной разработки изделий и покупки интересующего оборудования.
В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что Темер посетит Россию этим летом.