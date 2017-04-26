МИД РФ: удары Турции в Ираке и Сирии нанесены в обход законных правительств

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Авиаудары Турции по территории Ирака и Сирии нанесены в обход законных правительств этих стран. Об этом заявили в МИД РФ.

"Не может не вызывать озабоченность и то, что турецкие удары были нанесены по территории суверенных государств в обход их законных правительств. Считаем подобные акции неприемлемыми, идущими вразрез с основополагающими принципами межгосударственных отношений", - подчеркнули в дипведомстве.

"Как заявляет турецкая сторона, целью ударов стали позиции вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) и Демократических сил Сирии во главе с близкой к РПК Партией демократического союза. Сообщается о порядка 70 убитых курдских бойцов", - обратили внимание в дипведомстве.

"В Москве подобные шаги вызывают самую серьезную обеспокоенность. Речь идет о действиях турецких военных против курдских сил, которые реально противостоят на земле террористическим группировкам, прежде всего ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". - Прим. ТАСС), - отметили в министерстве. - В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку".

"В такой обстановке призываем все стороны к сдержанности. Важно проявить должную политическую дальновидность и сфокусировать внимание на важнейшей на сегодняшний день задаче - противодействии террористическому интернационалу в лице ИГИЛ, "Нусры" ("Джебхат ан-Нусры", террористическая группировка, запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) и других аффилированных группировок", - отметили в МИД.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС Турции, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов организации".