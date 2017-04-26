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Лавров обсудил с министром обороны Израиля Сирию и борьбу с терроризмом

Политика
26 апреля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Стороны, в частности, обсудили вопросы противодействия терроризму и укрепление российско-израильских отношений
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, который прибыл в Россию для участия в VI Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективы палестино-израильского урегулирования, а также вопросы противодействия терроризму, - информировали в министерстве. - Были также затронуты некоторые аспекты дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений".

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