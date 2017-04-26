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Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США

Политика
26 апреля, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 26 апреля./ТАСС
По словам сенатора, предупреждение Генштаба - это сигнал мировому сообществу и руководству США, что любое развитие событий не станет неожиданностью для России
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Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля./ТАСС/. Предупреждение Генштаба РФ об угрозе внезапного ядерного удара по России - это сигнал руководству США о том, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью, а россиянам нечего опасаться - ситуация находится под контролем. Такое мнение высказал в среду журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление первого заместителя начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России Виктора Познихира. Ранее Познихир заявил, американская система противоракетной обороны создает возможность ядерного удара по России.

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат - мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем",- цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, в данный момент самая верная гарантия сохранения мира - "это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию". "Вот именно это, прежде всего, как мне представляется, и имел в виду заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России, делая свое заявление",- подчеркнул Клинцевич.

Главным же адресатом, по словам сенатора, стали россияне. "Им нечего опасаться: ситуация под контролем",- подчеркнул сенатор.

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