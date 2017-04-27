Песков: конкретных наработок по встрече Путина и Трампа в мае нет

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Конкретных наработок по организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания "Коммерсантъ" о том, что саммит может состояться уже в мае.
"Пока ничего нет", - сказал Песков на просьбу ТАСС подтвердить, готовится ли встреча лидеров до саммита "двадцатки" в Германии, который запланирован на июль.
До настоящего времени Путин и Трамп лишь несколько раз общались по телефону, но лично не встречались.