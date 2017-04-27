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Песков: конкретных наработок по встрече Путина и Трампа в мае нет

Политика
27 апреля, 0:04 дата обновления: 27 апреля, 0:31 UTC+3

Пресс-секретарь президента России прокомментировал публикацию "Ъ" о том, что саммит может состояться в мае

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Конкретных наработок по организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания "Коммерсантъ" о том, что саммит может состояться уже в мае.

"Пока ничего нет", - сказал Песков на просьбу ТАСС подтвердить, готовится ли встреча лидеров до саммита "двадцатки" в Германии, который запланирован на июль.

Очередной саммит G20, как ожидается, станет первым крупным международным мероприятием, участие в котором запланировано для обоих президентов. В этой связи ранее Песков заявлял, что встреча Путина и Трампа состоится именно там. Вместе с тем, он не исключал, что при готовности обеих сторон лидеры могут встретиться и раньше.

До настоящего времени Путин и Трамп лишь несколько раз общались по телефону, но лично не встречались.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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