Путин обсудит с Абэ перспективы развития сотрудничества в политике и торговле

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 апреля обсудит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече в Москве перспективы развития сотрудничества двух стран.

"В ходе переговоров президента России с премьер- министром Японии будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы Российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также ожидается, что Владимир Путин и Синдзо Абэ обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

КНДР, Южные Курилы и мирный договор

Что касается повестки дня предстоящих переговоров, то японская сторона называет в числе планируемых для обсуждения вопросов мирный договор, совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах и ситуацию в КНДР. "В центре дискуссии (Путина и Абэ), скорее всего, будет совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах (так в Японии именуют российские южные острова Курильской гряды - прим. ТАСС)", - заявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Он также сообщил, что лидеры двух государств обсудят ситуацию на Корейском полуострове и ракетно-ядерную программу КНДР.

На закрытом приеме в Токио 25 апреля Абэ выразил надежду, что вместе с Путиным ему удастся добиться прогресса в вопросе подписания мирного договора между двумя государствами. "Тесно сотрудничая с господином Путиным, я хочу добиться прогресса по проблеме мирного договора", - приводит его слова агентство Киодо.

Перспективы сотрудничества в экономике

План из 8 пунктов по развитию двустороннего сотрудничества был выдвинут премьер-министром Японии в 2016 году. Он предусматривает развитие кооперации, в частности, в энергетике, в области малого и среднего бизнеса, в освоении Дальнего Востока. План предполагает также укрепление взаимодействия в сфере гуманитарных обменов и передовых технологий, включая атомную энергетику.

Как заявил в интервью ТАСС заместитель главы японского МИД Такэо Акиба, в Японии рассматривают предложенные Россией варианты сотрудничества на южной части Курил и намерены поднять на дальнейших переговорах вопрос о юридической базе таких проектов. "Если говорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, то по итогам встречи лидеров двух стран в декабре прошлого года была достигнута договоренность начать консультации о сотрудничестве такого рода в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и других возможных областях, - сказал дипломат. - Все эти направления перспективны, если учесть потенциал четырех северных островов - их богатую природу, географические условия".

"Японская и российская стороны представили предложения по конкретным проектам, провели откровенные дискуссии. Сейчас идет тщательное изучение этих проектов и в будущем мы обсудим их детали, включая рассмотрение вопроса о необходимой правовой основе", - отметил он.

Другой представитель японского правительства, Хиросигэ Сэко, занимающий пост министра экономики, торговли и промышленности, в интервью ТАСС отметил, что Россия и Япония уже выработали систему, позволяющую преодолевать трудности, возникающие в процессе экономического сотрудничества. "Важно, чтобы как можно больше жителей России осознали: сотрудничество с Японией вносит вклад в улучшение качества их жизни", - отметил он. Министр подчеркнул, что в имеющихся проектах Токио уделяет особое внимание тому, что наиболее близко к быту простых людей - например, сотрудничеству в медицине и городском хозяйстве.

По итогам визита Путина в Японию

Первый за последние 11 лет визит президента России в Японию, который проходил 15-16 декабря 2016 года в Нагато (префектура Ямагути) и Токио, был посвящен двум главным темам - мирному договору и вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Путин и Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах.

В заявлении лидеров двух государств отмечалось, что Россия и Япония могут заключить отдельный международный договор в процессе консультаций о совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курильских островах. "Стороны будут стремиться к выработке на этих консультациях экономически значимых проектов. В зависимости от согласованных направлений хозяйственной деятельности будут рассматриваться вопросы о соответствующей правовой основе ее осуществления, в том числе о заключении отдельного международного договора", - говорится в документе.

Результаты визита продемонстрировали и перспективы стратегического сотрудничества. Путин и Абэ условились возобновить замороженные в предыдущие годы контакты двух стран, в том числе по линии военных и в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны, что и произошло.

"Взлет японско-российских отношений"

Путин и Абэ высоко оценили итоги переговоров, которые они провели в декабре в Японии. В интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману глава японского правительства отметил, что "визит президента Путина в Японию способствовал новому, большому взлету японско-российских отношений", а сами переговоры "послужили важным и большим шагом вперед на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией". Говоря о перспективах двустороннего взаимодействия, Абэ отметил, что он и президент РФ "пришли к выводу, что при обоюдном стремлении у Японии и РФ есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах".

Во время того визита российский президент, выступая на пленарной сессии российско-японского бизнес-форума, подчеркнул, что Япония - важный партнер в азиатско- тихоокеанском регионе, а Россия заинтересована в углублении связей с ней и расширении взаимовыгодных контактов.

На пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Путин также призвал "прекратить исторический пинг- понг" по вопросу Южных Курил. "На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Вот в чем все дело", - заявил российский лидер.