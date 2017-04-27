Захарова: ракетный удар США по Сирии был бессмысленным и ни к чему не привел

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому является нарушением международного права, который был бессмысленным с военной и политической точек зрения. Такое мнение высказала в интервью Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это было нечто действительно неприемлемое. Прежде всего, это было вопреки международному праву. С военной и политической точки зрения, делать это было бессмысленно", - подчеркнула Захарова.

"Все эти удары, они ни к чему не привели", - констатировала она.

Представитель МИД РФ напомнила, что Москва с самого начала предлагала поручить расследование предполагаемых химических атак в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако эти призывы были попросту проигнорированы.

"Когда эта трагедия произошла, в тот же день Россия предложила, чтобы международные эксперты в области химического оружия, которые работают на основании решения ООН, поехали в регион и установили точно, что же произошло. Чтобы они предоставили собранную информацию Совету Безопасности (ООН) или специальным органам ООН", - пояснила Захарова.

"Однако наши западные коллеги настаивали на том, чтобы направить инспекторов не на место трагедии, а на аэродром, где базировались самолеты", - обратила внимание представитель МИД РФ, назвав "самым нелепым то, что целью ракетного удара США был выбран именно этот аэродром".

"То есть сначала они настаивали на направлении экспертов на этот аэродром, чтобы выяснить, что произошло, а через два дня просто разбомбили этот аэродром. Таким образом, не осталось никаких шансов установить, что же произошло. И эта идея принадлежала Соединенным Штатам", - резюмировала Захарова.

В начале апреля Вооруженные силы США по приказу президента США Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.