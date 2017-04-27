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Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения

Политика
27 апреля, 4:25 дата обновления: 27 апреля, 4:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Ведущая Кэти Курик в ходе беседы с официальным представителем российского внешнеполитического ведомства назвала госстрой в РФ режимом

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом. С этого эпизода началось ее интервью интернет-порталу Yahoo Global News.

"Вы пользуетесь тем же словом "режим" в отношении американской администрации?" - поинтересовалась Захарова, когда ведущая передачи Кэти Курик представила гостью и как бы само собой назвала госстрой в РФ режимом.

"А какое слово вы бы предпочли?", - спросила в ответ Курик. "Меня интересовала ваша мотивировка", - настаивала представитель МИД РФ. "Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия", - подчеркнула Захарова.

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Это далеко не первый раз, когда представители американских СМИ не выбирают выражения,говоря о России или ее руководстве. Так, 67-летний Билл О'Рейли, являющийся одним из самых известных ведущих и аналитиков на телеканале Fox News, во время интервью с президентом США Дональдом Трампом в феврале, задавая один из вопросов о сотрудничестве США и РФ, назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле считают подобные слова недопустимыми и оскорбительными и предпочли бы получить извинения. О'Рейли затем в своей передаче с сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться, но не раньше 2023 года.

Кампания фальсификаций против РФ

В ходе интервью Мария Захарова также заявила, что американские СМИ в период администрации президента Барака Обамы распространяли дезинформацию касательно России, пытаясь разрушить отношения между двумя странами.

По ее словам, и до прихода Обамы в Белый дом в американских СМИ просто отсутствовали "положительные или нейтральные новости о России", но "не велась такая атака с помощью фальшивых новостей".

"Были только плохие новости: о террористических атаках, коррупции. Но в период администрации Обамы мы столкнулись с абсолютно иным подходом к России. Он был своего рода попыткой разрушить двусторонние отношения в целом, так что появилось много фальшивых новостей", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что не уверена в том, что антироссийская кампания в американских СМИ велась по инициативе Вашингтона. Однако она подчеркнула, что период, когда у власти в США стояла администрация Обамы, характеризовался "негативным подход к России".

При этом она также отвергла прозвучавшие со стороны Запада обвинения в том, что Россия якобы сама распространяет фальшивые новости для достижения геополитических целей.

"Приведите мне хотя бы один пример того, как Россия распространяет фальшивые новости", - сказала официальный представитель МИД, добавив, что может привести "десятки, миллиарды примеров того, как западные СМИ распространяют фальшивые новости о России".

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Захарова, Мария Владимировна Путин, Владимир Владимирович
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