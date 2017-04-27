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Захарова считает, что Трампу нужно дать шанс на улучшение отношений с Россией

Политика
27 апреля, 4:36 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Официальный представитель МИД РФ предположила, что проблема во взаимоотношениях может быть вызвана политическим курсом, которого придерживалась прежняя администрация США во главе с Бараком Обамой

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© Артем Геодакян/ТАСС

ООН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Президент США Дональд Трамп только начал руководить страной, и ему нужно дать шанс на улучшение отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News, опубликованном в среду.

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"Он (Трамп) только начинает. Дайте ему шанс", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, почему с момента прихода Трампа в Белый дом отношения между двумя странами не выправились, вопреки ожиданиям.

Дипломат предположила, что проблема может быть вызвана политическим курсом, которого придерживалась прежняя администрация США во главе с Бараком Обамой. "Возможно, это связано с идеологией президента Обама о том, что Вашингтон доминирует в мире. Возможно, дело в этом", - отметила она, посоветовав обратиться за вопросом к американским властям. "Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединенными Штатами в разных областях", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она согласилась с мнением госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во время визита в Москву в этом месяце заявил, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне. "Я согласна с этим. И мы много раз заявляли о том, что улучшение отношений отвечает интересам наших народов", - сказала Захарова.

Сам Трамп 13 апреля написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что отношения между США и Россией "будут развиваться хорошо". Американский лидер выразил уверенность в том, что "в нужный момент все образумятся и наступит прочный мир", - отметил он. За день до этого президент США назвал "очень успешными" переговоры Тиллерсона в Москве, хотя и признал, что в настоящий момент США "совсем не ладят" с Россией.

17 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова к улучшению отношений с США. Комментируя слова помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настала пора для "жестких дискуссий" с Россией по сирийской теме, министр отметил, что в Москве будут "ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника".

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Трамп, Дональд Захарова, Мария Владимировна
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