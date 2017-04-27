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Захарова: в ситуации с Украиной нужны не уступки, а выполнение минских соглашений

Политика
27 апреля, 5:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что документ пользуется международной поддержкой

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия настаивает на выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины и не видит смысла в обсуждении уступок в этом вопросе. Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью американскому интернет-порталу Yahoo! News.

"Дело не в компромиссах. Дело в выполнении минских соглашений. Перед нами лежит дорожная карта, она полная, всеобъемлющая, очень объективная. Это - документ, который пользуется международной поддержкой, и все вовлеченные стороны должны делать только одно: выполнять минские соглашения", - ответила она на вопрос о готовности России пойти на компромиссы по Донбассу для улучшения отношений с США.

12 апреля по итогам переговоров в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что если ситуация на Украине не улучшится, то это "не сможет помочь исправлению отношений между двумя странами (США и Россией)". При этом он возложил на Россию ответственность за выполнение минских соглашений. По его словам, необходимо, чтобы РФ "поддерживала все условия положений этого договора, были отведены тяжелые вооружения и наблюдатели ОБСЕ также выполняли свою работу".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
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