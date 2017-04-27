Нарышкин: мир превращается в зону глобальной опасности

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ни одна страна, ни один регион не может быть островком безопасности, никто не застрахован от терактов. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Как показывает активность террористов в Сирии и Ираке, Афганистане, недавние трагические события в Лондоне, Париже, Брюсселе и Стокгольме, последний подлый теракт в Санкт-Петербурге - ни одна страна, ни один регион не может быть островком благополучия, никто не застрахован от массовых терактов", - сказал он на VI Московской конференции по международной безопасности.

По словам Нарышкина, "весь мир превращается в зону глобальной опасности, и террористическая угроза становится частью повседневной жизни, особенно в крупных городах". "По крайней мере нас хотят убедить в этом сами террористы и те, кто безответственно стремится использовать терроризм в собственных корыстных целях", - добавил он.

Директор СВР подчеркнул, что противостоять терроризму в одиночку просто невозможно. Более того, считает он, международная нестабильность продолжит нарастать, и для преодоления угроз необходимы слаженные энергичные действия всего мирового сообщества. "Такое взаимодействие должно осуществляться по линии как дипломатических ведомств, общественных институтов, так и на уровне силовых структур и спецслужб", - заключил Нарышкин.