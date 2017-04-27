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Нарышкин призвал не доводить ситуацию на Корейском полуострове до точки невозврата

Политика
27 апреля, 10:54 UTC+3

Глава СВР отметил, что обстановка в регионе является крайне тревожной

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Международное сообщество должно предотвратить развитие конфликта на Корейском полуострове, чтобы удержать доведение ситуации до точки невозврата. Об этом заявил, выступая на VI Московской международной конференции по безопасности, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Крайне тревожной является обстановка на Корейском полуострове. Северная Корея подвергается ожесточенному давлению из-за выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и своей чрезмерной активности в ядерной сфере. Однако данный шаг Пхеньяна мало чем отличается от решения Вашингтона о выходе из договора ПРО, которое было сепаратным и исходило только из собственных интересов США. Мы вновь сталкиваемся с положением, когда Юпитеру дозволено все, а быку уготована роль жертвы", - сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, международное сообщество и крупнейшие региональные игроки должны коллективно искать пути снижения межгосударственных трений, которые удержали бы развитие ситуации от прохождения точки невозврата.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Московская конференция по международной безопасности - 2017
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