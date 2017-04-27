Делегация РФ в ООН пригласила украинских коллег в Крым для оценки уровня жизни татар

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов пригласил украинских коллег посетить Крым, чтобы оценить состояние жизни крымских татар. Он сказал об этом, выступая на Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов. Текст выступления главы российской делегации размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Для того, чтобы сделать непредвзятую и неполитизированную оценку состояния жизни крымских татар, я приглашаю в том числе и моих коллег из Украины посетить Крымский полуостров и посмотреть, как обстоят дела на самом деле", - добавил Баринов.

По словам Баринова, ничего не было сделано для крымских татар за 20 лет нахождения Крыма в составе Украины.

"Хотел бы отдельно остановиться на вопросе о поддержке крымских татар, хотя эта тема не имеет ничего общего с повесткой Форума", - сказал Баринов в ответ на выступление делегации Украины.

"Если говорить о проблемах крымских татар, то они обострились и не решались задолго до референдума о воссоединении Крыма с Россией, - подчеркнул он. - За 20 лет нахождения полуострова в составе Украины для крымских татар не было сделано ничего. И только сегодня ситуация кардинально меняется: крымско-татарский язык признан на государственном уровне наравне с украинским и русским, на нем преподают в школах и в высших учебных заведениях, национальные праздники крымских татар стали общими для всего населения полуострова, восстанавливаются объекты духовного наследия, строится соборная мечеть".

По словам главы российской делегации, "реализуются программы выделения жилья и обеспечения комплекса социальных гарантий".