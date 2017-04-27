Главный военный прокурор РФ ушел в отставку в связи с выходом на пенсию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки заместитель генпрокурора РФ - Главный военный прокурор государственный советник юстиции 1 класса Сергей Фридинский, освобожденный от занимаемой должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, уволен в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Совет Федерации освободил Фридинского от должности 26 апреля. Решение об отставке главного военного прокурора, поддержанное накануне двумя профильными комитетами верхней палаты, было утверждено тайным голосованием.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 годы был заместителем генпрокурора, с 2006 года занимал должность Главного военного прокурора.