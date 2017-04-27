Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный военный прокурор РФ ушел в отставку в связи с выходом на пенсию

Политика
27 апреля, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Совет Федерации освободил Сергея Фридинского от должности 26 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский ушел в отставку в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки заместитель генпрокурора РФ - Главный военный прокурор государственный советник юстиции 1 класса Сергей Фридинский, освобожденный от занимаемой должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, уволен в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Совет Федерации освободил Фридинского от должности 26 апреля. Решение об отставке главного военного прокурора, поддержанное накануне двумя профильными комитетами верхней палаты, было утверждено тайным голосованием.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 годы был заместителем генпрокурора, с 2006 года занимал должность Главного военного прокурора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фридинский, Сергей Николаевич
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама