Комитет гражданских инициатив предложил смягчить "муниципальный фильтр"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) предлагают дополнить пакет поправок в избирательное законодательство, внесенный в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В частности, эксперты считают, что муниципальным депутатам следует дать право поддерживать более чем одного претендента на должность губернатора, а непарламентские партии, набравшие на последних выборах в Госдуму как минимум 300 тыс. голосов, нужно освободить от сбора подписей в поддержку кандидата в президенты.

Прислушаться к разным избирателям

"Предложение давно звучащее, в том числе и со стороны провластных экспертов: дать право муниципальным депутатам поддерживать более одного кандидата (в главы региона)", - заявил сегодня эксперт КГИ, член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Аркадий Любарев, представляя разработанные комитетом предложения к поправкам в избирательное законодательство, внесенным в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым.

"Вы знаете, что масса конфликтов с этим связана, кто там раньше подписался (в поддержку кандидата), кто позже. И непонятно, почему депутат, который является представителем избирателей, избиратели у него разные, почему у него нет права прислушаться к мнению разных своих избирателей", - отметил он.

В связи с этим эксперты КГИ предлагают исключить из закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" следующее положение: "Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке самовыдвижения".

Кроме того, Любарев призвал смягчить количественные нормы "муниципального фильтра" при выдвижении кандидатов в главы региона. Действующий закон предусматривает, что выдвижение кандидата на пост губернатора должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Эксперты Комитета гражданских инициатив считают достаточной поддержку 2-5% муниципальных депутатов в половине (а не трех четвертых, как сейчас) муниципальных районов и городских округов субъекта РФ.

Поддержка на думских выборах вместо сбора подписей на президентских

Также в КГИ предлагают освободить от сбора подписей в поддержку кандидата в президенты те непарламентские партии, которые получили на последних выборах в Госдуму не менее 300 тыс. голосов. "Если партия получила на выборах какую-то поддержку избирателей, то это можно как бы считать вместо требований сбора подписей (в поддержку кандидата в президенты). Партия, которая получила на выборах в Госдуму более 300 тыс. голосов, должна освобождаться от сбора этих подписей", - озвучил Аркадий Любарев позицию КГИ.

Действующее законодательство предусматривает освобождение от сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ политические партии, прошедшие в Госдуму по итогам последних парламентских выборов. Непарламентская партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории РФ, общее количество этих подписей не может превышать 2,5 тыс.

Свое предложение по изменению законодательства эксперты КГИ сформулировали так: "Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, за федеральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной думы проголосовало не менее 300 тыс. избирателей, может осуществляться на основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора подписей избирателей при условии, что указанное официальное опубликование состоялось раньше представления в Центральную избирательную комиссию РФ документов, необходимых для регистрации кандидата".

В настоящее время в Госдуме готовится ко второму чтению пакет поправок в избирательное законодательство, внесенный Клишасом и Широковым. В случае их принятия будут отменены открепительные удостоверения, введена интернет-трансляция голосования, а выборы президента РФ в 2018 могут быть назначены на 18 марта.