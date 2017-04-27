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Пресс-конференция Путина и Абэ. Видеотрансляция

Политика
27 апреля, 17:46 UTC+3

Лидеры России и Японии подводят итоги переговоров в Москве

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

Как сообщалось ранее, темой встречи Путина и Абэ станут перспективы развития сотрудничества двух стран.

На закрытом приеме в Токио 25 апреля Абэ выразил надежду, что вместе с Путиным ему удастся добиться прогресса в вопросе подписания мирного договора между двумя государствами.

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Темы
Переговоры Путина с премьером Японии
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
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