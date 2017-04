Минюст включил "Открытую Россию" в перечень нежелательных в РФ организаций

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минюст России включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, три организации, в числе которых находится "Открытая Россия".

Как следует из сообщения на сайте ведомства, в перечень нежелательных в РФ организаций включены: OR (Otkrytaya Rossia, Открытая Россия, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

Накануне эти организации признала нежелательными в РФ Генеральная прокуратура России. Как пояснил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Куренной, эти организации осуществляют в РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в стране выборов, признания их итогов нелегитимными. По словам Куренного, деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

Ранее московская прокуратура предостерегла от проведения несанкционированной акции движения "Открытая Россия". В интернете, в том числе через блоги и социальные сети активно распространяются сообщения от имени данного движения, призывающие к участию 29 апреля в центре Москвы в демонстрации по маршруту: Славянская площадь - Старая площадь - улица Ильинка, дом 23/16.

"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции движения в Таллине.

По данным сайта Института современной России, эта организация была основана в 2010 году в Нью-Йорке и ассоциирована с движением "Открытая Россия". Президентом института является старший сын Михаила Ходорковского Павел.