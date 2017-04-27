Путин: РФ и Япония движутся вперед в развитии отношений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что РФ и Япония движутся вперед в развитии отношений, визит Абэ может помочь выработать новые шаги.

"Движение вперед (в развитии отношений двух стран) есть, - констатировал он, открывая встречу с премьером Японии Синдзо Абэ. - Надеюсь, что и этот визит столь представительный японской делегации принесет свои плоды и мы наметим следующие шаги по совместной работе".

В начале встречи Путин вспомнил о теплом приеме, который был ему оказан в декабре 2016 года во время его визита в Японию. "Япония - наш добрый сосед и очень перспективный партнер, - подчеркнул он. - В прошлую встречу в ходе переговоров мы договорились об активизации отношений, контактов, нашей совместной работы. И уже можем подвести определенные итоги".