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Путин: РФ и Япония движутся вперед в развитии отношений

Политика
27 апреля, 14:46 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

На встрече японским премьером президент РФ вспомнил о теплом приеме, который был ему оказан в декабре 2016 года во время его визита в Японию

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что РФ и Япония движутся вперед в развитии отношений, визит Абэ может помочь выработать новые шаги.

"Движение вперед (в развитии отношений двух стран) есть, - констатировал он, открывая встречу с премьером Японии Синдзо Абэ. - Надеюсь, что и этот визит столь представительный японской делегации принесет свои плоды и мы наметим следующие шаги по совместной работе".

В начале встречи Путин вспомнил о теплом приеме, который был ему оказан в декабре 2016 года во время его визита в Японию. "Япония - наш добрый сосед и очень перспективный партнер, - подчеркнул он. - В прошлую встречу в ходе переговоров мы договорились об активизации отношений, контактов, нашей совместной работы. И уже можем подвести определенные итоги".

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Переговоры Путина с премьером Японии
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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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