Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздно

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что политическая воля Москвы и Токио приведет в будущем к заключению мирного договора.

"Подписание Мирного договора связано с территориальными вопросами. Территориальная проблема, безусловно, подлежит некому урегулированию. В понимании сторон (урегулирование должно происходить) так, чтобы это было приемлемо и для Москвы, и для Токио", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "это в свою очередь откроет путь для подписания мирного договора".

Представитель Кремля подчеркнул: "И Москва, и Токио в последнее время декларируют свою твердую политическую волю искать пути выхода на подписание (мирного договора)". "Мы рассчитываем, что эта политическая воля рано или поздно позволит нам подписать этот важный документ", - заявил Песков.

"Вместе с тем отрадно отметить, что и Москва, и Токио понимают, что нет необходимости ждать, когда этот документ будет подписан. Между тем, засучив рукава, ведется работа по развитию и совершенствованию двусторонних отношений по самому широкому спектру вопросов и областей", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Россия и Япония с середины прошлого века проводит переговоры для выработки Мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность южной части гряды оспаривается Японией. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, восстановлении дипломатических и прочих отношений.