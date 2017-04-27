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Кремль призывает воздержаться от повышающих напряженность в Сирии действий

Политика
27 апреля, 16:02 дата обновления: 27 апреля, 16:07 UTC+3

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал удары Израиля по целям в Сирии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает воздерживаться от действий, которые ведут к повышению напряженности в Сирии. Таким образом он прокомментировал удары Израиля по целям в Сирии.

"Между Москвой и Израилем, действительно, ведется обмен информацией по различным каналам, наши Генштабы находятся в процессе постоянного диалога", - ответил представитель Кремля на вопрос, информировал ли Израиль РФ о планируемых ударах.

"Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряженности в и без того неспокойном регионе, и выступаем за уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики и за то, чтобы Сирийская Арабская Республика была политически целостным, единым и суверенным государством", - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что удар ВВС Израиля в районе международного аэропорта в Дамаске был нанесен по оружейному складу ливанской шиитской группировки "Хезболлах". В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не позволит Ирану и ливанскому движении "Хезболлах" концентрировать силы на Голанских высотах у северной границы Израиля.

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Сирия Россия Израиль
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