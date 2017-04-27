Лавров посетит Аляску 10-11 мая для участия в заседании Арктического совета

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета на Аляске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях министерской встречи Арктического совета, которые пройдут в городе Фэрбенксе, Аляска (США), - сказала она. - Министры иностранных дел арктических государств обсудят актуальные вопросы укрепления международного взаимодействия в Арктике в интересах обеспечения устойчивого развития этого региона. Соответствующие договоренности будут отражены в итоговой декларации".
Захарова проинформировала, что в Фэрбенксе планируется подписание межправительственного соглашения об укреплении международного арктического сотрудничества, участниками которого будут все арктические государства.
Захарова также сообщила, что 4 мая Лавров посетит с визитом Финляндию по приглашению министра иностранных дел республики Тимо Сойни
Она напомнила, что предыдущая встреча Лаврова и Сойни состоялась 6 июня прошлого года в Москве. "Министры иностранных дел России и Финляндии продолжат заинтересованный диалог по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, обменяются мнениями по международной проблематике", - сказала дипломат.
"В ходе визита запланирована также беседа главы российского внешнеполитического ведомства с президентом Финляндии в Хельсинки", - отметила Захарова.
Арктический совет был учрежден 19 сентября 1996 года и является межправительственной организацией арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Совет представляет собой основную дискуссионную платформу для международного взаимодействия в Арктическом регионе.