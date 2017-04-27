Песков: в Кремле не следят за деятельностью Ходорковского

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за деятельностью основателя организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.

"Нам неизвестно о какой-то деятельности Михаила Ходорковского", - сказал Песков.

Говоря о том, воспринимают ли в Кремле деятельность "Открытой России" как угрозу, Песков заметил, что "в данном случае по закону такую оценку может давать прокуратура и Минюст". "Это не вопрос, солидарен или не солидарен Кремль, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной. Это не дело Кремля, ну, и давать какую-то оценку мы не должны".