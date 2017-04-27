Песков: в Кремле не следят за деятельностью Ходорковского

По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человекТранспорт 27 апреля, 16:22
Производство сливочного масла впервые заработало на ЯмалеОбщество 27 апреля, 16:15
Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛСпорт 27 апреля, 16:13
Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМОМосква 27 апреля, 16:08
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта ДамаскаПолитика 27 апреля, 16:05
Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздноПолитика 27 апреля, 15:58
Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА ГинеромСпорт 27 апреля, 15:51
Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦОбщество 27 апреля, 15:48
Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за деятельностью основателя организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.
"Нам неизвестно о какой-то деятельности Михаила Ходорковского", - сказал Песков.
Говоря о том, воспринимают ли в Кремле деятельность "Открытой России" как угрозу, Песков заметил, что "в данном случае по закону такую оценку может давать прокуратура и Минюст". "Это не вопрос, солидарен или не солидарен Кремль, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной. Это не дело Кремля, ну, и давать какую-то оценку мы не должны".