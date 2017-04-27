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Песков: имя нового постпреда РФ в ООН будет названо после официального назначения

Политика
27 апреля, 15:51 дата обновления: 27 апреля, 16:18 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что кадровые назначения традиционно не анонсируются

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Имя нового постоянного представителя России в ООН будет названо после официального назначения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Известно все", - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле о планах по назначению постпреда РФ в ООН.

"Традиционно кадровые назначения не анонсируются. Когда оно (назначение) произойдет, мы об этом сообщим", - сказал представитель Кремля.

Постпредом России при ООН был Виталий Чуркин, который скончался 20 февраля. Эта должность пока остается вакантной, хотя в СМИ проходила информация о возможном назначении на нее заместителя министра иностранных дел Василия Небензи.

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