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Песков: попытки провести незаконную акцию 29 апреля приведут к реакции властей

Политика
27 апреля, 16:04 дата обновления: 27 апреля, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что власти Москвы готовы предоставить возможность провести акцию, однако "существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия"

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Попытки провести несанкционированную акцию в Москве 29 апреля приведут к законной реакции властей. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ представителей организации "Открытая Россия" от предложения мэрии Москвы провести их акцию, намеченную на субботу, на проспекте Академика Сахарова.

"Мы знаем, что действительно существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия в условиях, когда город Москва изъявил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции", - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что "все равно звучат призывы к незаконным действиям". "Это приведет, естественно, к реакции властей - абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства", - подчеркнул Песков.

Комментируя заявленное организаторами акции намерение передать петицию в Администрацию президента РФ, представитель Кремля подчеркнул, что приемные главы государства в Москве и других городах "всегда работают в обычном, достаточно напряженном режиме". "Туда ежедневно приходит очень много людей, которые обращаются туда с различными проблемами, существует определенный порядок обработки этих обращений, все обращения обрабатываются и максимально возможные меры (по ним) принимаются", - сказал Песков.

Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке, в конце которого передать в администрацию президента петиции. После предложения городских властей перенести шествие со Славянской площади на проспект Академика Сахарова организатор акции Мария Баронова написала на своей странице в "Фейсбуке", что "акцию нельзя проводить ни в каком другом месте".

В свою очередь, в мэрии Москвы объяснили отказ в согласовании акции по заявленному маршруту ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов. При этом в мэрии выразили надежду на поиск компромисса с организаторами акции.

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