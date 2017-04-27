Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская сторона осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими нормам и принципам международного права, - сказала дипломат. - Призываем всех действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии - государства - члена ООН".