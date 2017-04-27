Депутат: конференция по безопасности покажет Западу реальную ситуацию по борьбе с террором

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев считает особенно важным донести результаты Московской конференции по международной безопасности до мирового сообщества, чтобы там реально представляли ситуацию в сфере борьбы с терроризмом.

Организованная Минобороны РФ VI Московская конференция по международной безопасности завершилась в четверг. В ней приняли участие более 800 экспертов и представителей силовых структур из 86 стран. По словам парламентария, проведение такого форума бесценно в условиях информационной войны против России со стороны Запада.

"Эта конференция выполняет очень важную задачу. Просвещение в западных странах о реальной ситуации в борьбе с терроризмом тормозится информационной войной со стороны США, а международную конференцию, которую, хотят они этого или нет, освещают во многих странах. Очень важно, что результаты конференции будут донесены до мирового сообщества". "В условиях информационной войны в отношении РФ со стороны Запада форум приобретает особое значение", - сказал депутат ТАСС.

Парламентарий сравнил саму конференцию с айсбергом, с которым столкнулся британский лайнер "Титаник". "Титаник" тоже считался непотопляемым, но на его пути появился айсберг. Эта конференция, как и тот самый айсберг, поможет переломить курс информационной войны, развернутой против России", - уверен депутат.