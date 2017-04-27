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Песков не стал комментировать критику губернатора Гордеева в адрес кабмина

Политика
27 апреля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Глава Воронежской области ранее раскритиковал финансово-экономический блок правительства за отсутствие стратегии выхода страны из кризиса

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев заявлений губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, подвергшего критике правительство РФ.

"Лучше правительство спрашивать о том, как оно относится к таким заявлениям", - сказал представитель Кремля.

Он признался, что не читал заявлений Гордеева, поэтому также не может их комментировать.

Гордеев ранее раскритиковал финансово-экономический блок кабинета министров за отсутствие стратегии выхода страны из экономического кризиса. По его мнению, в РФ функционирует "дефективная система госуправления", которая "не способна противостоять коррупционным явлениям".

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Песков, Дмитрий Сергеевич Гордеев, Алексей Васильевич
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