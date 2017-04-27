Песков не стал комментировать критику губернатора Гордеева в адрес кабмина

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев заявлений губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, подвергшего критике правительство РФ.

"Лучше правительство спрашивать о том, как оно относится к таким заявлениям", - сказал представитель Кремля.

Он признался, что не читал заявлений Гордеева, поэтому также не может их комментировать.

Гордеев ранее раскритиковал финансово-экономический блок кабинета министров за отсутствие стратегии выхода страны из экономического кризиса. По его мнению, в РФ функционирует "дефективная система госуправления", которая "не способна противостоять коррупционным явлениям".