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МИД РФ призывает Киев обеспечить порядок в Одессе в дни траура по погибшим 2 мая 2014 года

Политика
27 апреля, 16:36 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Бездействие киевских властей лишь способствует дальнейшему росту радикальных настроений на Украине, уверена официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. РФ призывает Киев обеспечить правопорядок в Одессе в предстоящие дни траура по погибшим в трагедии 2 мая 2014 года. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, события в Одессе - это не просто митинг или разгон демонстрации. "События в Одессе - это когда людей, которые мирным способом отстаивали свое право на достойную жизнь, сожгли, - сказала дипломат. - Бездействие киевских властей и абсолютное попустительство внешних спонсоров лишь способствует дальнейшему росту радикальных настроений на Украине".

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"Давление осуществляется не на власти, которые заматывают следствие, а на тех, кто является свидетелями и до сих пор не равнодушен в поиске права", - обратила внимание Захарова.

"Вызывает обеспокоенность все чаще звучащие заявления экстремистских сил о намерении помешать проведению памятных мероприятий и угрозы в адрес тех, кто не забыл о жертвах одесской трагедии, - указала она. - Мы призываем Киев обеспечить правопорядок в Одессе в предстоящие дни и жестко пресекать любые провокации национал-радикалов".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

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