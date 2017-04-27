Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: ситуация на Корейском полуострове деградирует

Политика
27 апреля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Обеспокоенность вызывает концентрация ударной группировки ВМС США в регионе северо-восточной Азии и ответная воинственность риторики Пхеньяна, отметила представитель МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. В Москве констатируют, что обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также

Пушков: усиление санкций США в отношении КНДР говорит об отказе от военного сценария

Нарышкин призвал не доводить ситуацию на Корейском полуострове до точки невозврата

США заявили о способности истребителей с авианосца Carl Vinson достичь КНДР за 2 часа

"Обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать, - сказала дипломат. - В основе этой тенденции нежелание противоборствующих сторон отказаться от конфронтационных подходов и ставки на силовые методы существующих проблем в пользу диалога и позитивной повестки дня".

"Особую обеспокоенность вызывает концентрация ударной группировки ВМС США в регионе северо-восточной Азии и ответная воинственность риторики Пхеньяна, - подчеркнула Захарова. - В этом и суть нагнетания ситуации".

По ее словам, в складывающихся обстоятельствах важно не допустить развитие событий по кризисному сценарию, который чреват скатыванием к открытому вооруженному противостоянию. "Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и еще раз трезво оценить возможные последствия дальнейшей эскалации напряженности для Корейского полуостров и в регионе в целом", - заключила дипломат.

Российскую делегацию на специальном заседании Совета Безопасности ООН по КНДР 28 апреля возглавит заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов возглавит, сообщила Захарова.

"Сегодня, как никогда, востребованы совместные усилия в целях достижения общей военно-политической разрядки, коллективного поиска путей урегулирования всего комплекса существующих проблем за столом переговоров, - сказала дипломат. - Рассчитываем на конструктивное обсуждение ситуации на Корейском полуострове в ходе назначенного на 28 апреля специального заседания СБ ООН, в котором примет участие заместитель министра иностранных дел РФ господин Гатилов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама