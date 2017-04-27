Захарова: ситуация на Корейском полуострове деградирует

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. В Москве констатируют, что обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать, - сказала дипломат. - В основе этой тенденции нежелание противоборствующих сторон отказаться от конфронтационных подходов и ставки на силовые методы существующих проблем в пользу диалога и позитивной повестки дня".

"Особую обеспокоенность вызывает концентрация ударной группировки ВМС США в регионе северо-восточной Азии и ответная воинственность риторики Пхеньяна, - подчеркнула Захарова. - В этом и суть нагнетания ситуации".

По ее словам, в складывающихся обстоятельствах важно не допустить развитие событий по кризисному сценарию, который чреват скатыванием к открытому вооруженному противостоянию. "Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и еще раз трезво оценить возможные последствия дальнейшей эскалации напряженности для Корейского полуостров и в регионе в целом", - заключила дипломат.

Российскую делегацию на специальном заседании Совета Безопасности ООН по КНДР 28 апреля возглавит заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов возглавит, сообщила Захарова.

"Сегодня, как никогда, востребованы совместные усилия в целях достижения общей военно-политической разрядки, коллективного поиска путей урегулирования всего комплекса существующих проблем за столом переговоров, - сказала дипломат. - Рассчитываем на конструктивное обсуждение ситуации на Корейском полуострове в ходе назначенного на 28 апреля специального заседания СБ ООН, в котором примет участие заместитель министра иностранных дел РФ господин Гатилов".