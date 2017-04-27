Захарова: "Белые каски" в Сирии оказывают поддержку террористам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организация "Белые каски" в Сирии, выдающая себя за гуманитарную НПО, в действительности оказывает поддержку террористам и скрывает следы их преступлений. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Белокасочники" не только вольготно чувствуют себя на территориях, подконтрольных "Джебхат ан-Нусре" и "Исламскому государству" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС), но открыто симпатизируют им, оказывают информационную и даже материальную поддержку, - сказала она. - Есть документальные свидетельства участия сотрудников "Белых касок" в некоторых операциях "Нусры" и сокрытии следов казни гражданского населения".

Захарова отметила, что есть видеозаписи с издевательствами над сирийскими солдатами и последующими их казнями, которые совершаются в присутствии "Белых касок", а очевидцы рассказывают о случаях мародерства, подтасовок фактов, инсценировках оказания медицинской помощи членами этой организации. При этом, добавила она, все эти факты игнорируются в западных СМИ.

"Особого упоминания требует поведение "белокасочников" 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне, - продолжила представитель внешнеполитического ведомства. - Именно их якобы неопровержимые свидетельства дали повод американцам совершить вооруженную агрессию против базы ВВС Сирии Шайрат 7 апреля".

Захарова напомнила, что постановочный характер видеосвидетельств с места инцидента в Хан-Шейхуне был разоблачен шведской неправительственной организацией "Шведские врачи за права человека". "Они проанализировали видеоряд и пришли к выводу, что запечатленное на нем "спасение детей" на самом деле являлось опасными манипуляциями с накачанным наркотиками детским телом, и не одним", - отметила Захарова.