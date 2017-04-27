Захарова: венесуэльцы должны решать проблемы через диалог, без вмешательства извне

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Венесуэльцы должны решать проблемы путем диалога и без внешнего вмешательства. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в этой южноамериканской стране.

"Еще раз хотим подчеркнуть: проблемы венесуэльцев должны решать только сами венесуэльцы на основе конституции и путем диалога", - сказала она.

"Анализ политической ситуации в Венесуэле убедительно свидетельствует о том, что оба лагеря - и чависты, и оппозиция - сохраняют в венесуэльском обществе внушительную поддержку, - отметила Захарова. - Ни одна из сторон не может отказывать другой в праве на существование и отстаивание своих взглядов. Убеждены, что попытки добиться политических результатов при помощи митингов никак не соответствуют демократической практике. Решение трудных и неотложных задач, которые стоят перед страной, возможно только через организацию полноценного эффективного диалога, это единственный цивилизованный способ преодоления разногласий на основе конституции и действующего законодательства Венесуэлы при недопущении каких-либо форм нарушения ее суверенитета, вмешательства в ее внутренние дела".

"Бравировать отказом от диалога могут только сторонники выяснения отношений методом силового противостояния, - отметила дипломат. - Вынуждены констатировать, что налицо также деструктивная роль внешних сил, она велика. На их совести уже 26 человеческих жизней, унесенных в результате беспорядков. Скорбим по ним вместе с венесуэльцами".

По ее мнению, тем, кто вмешивается в дела суверенных государств, следует оценить негативные результаты своей деятельности. "Организаторы насильственных акций, которым вселили ложное чувство безнаказанности, могут, к сожалению, натворить еще больше бед, - сказала она. - Пусть поощряющие общественное неповиновение внешние силы - так называемые социальные инженеры - повнимательнее всмотрятся в результаты своей деятельности в Сирии, Ливии, Йемене, на Украине".

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По официальным данным, в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли уже 26 человек.