Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: венесуэльцы должны решать проблемы через диалог, без вмешательства извне

Политика
27 апреля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что тем, кто вмешивается в дела суверенных государств, следует оценить негативные результаты своей деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Венесуэльцы должны решать проблемы путем диалога и без внешнего вмешательства. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в этой южноамериканской стране.

"Еще раз хотим подчеркнуть: проблемы венесуэльцев должны решать только сами венесуэльцы на основе конституции и путем диалога", - сказала она.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Тиллерсон: власти Венесуэлы нарушают собственную конституцию

Один из лидеров оппозиции Венесуэлы заявил о нападении на свой штаб

Мадуро заявил об "абсолютном спокойствии" в Каракасе после акций протеста

"Анализ политической ситуации в Венесуэле убедительно свидетельствует о том, что оба лагеря - и чависты, и оппозиция - сохраняют в венесуэльском обществе внушительную поддержку, - отметила Захарова. - Ни одна из сторон не может отказывать другой в праве на существование и отстаивание своих взглядов. Убеждены, что попытки добиться политических результатов при помощи митингов никак не соответствуют демократической практике. Решение трудных и неотложных задач, которые стоят перед страной, возможно только через организацию полноценного эффективного диалога, это единственный цивилизованный способ преодоления разногласий на основе конституции и действующего законодательства Венесуэлы при недопущении каких-либо форм нарушения ее суверенитета, вмешательства в ее внутренние дела".

"Бравировать отказом от диалога могут только сторонники выяснения отношений методом силового противостояния, - отметила дипломат. - Вынуждены констатировать, что налицо также деструктивная роль внешних сил, она велика. На их совести уже 26 человеческих жизней, унесенных в результате беспорядков. Скорбим по ним вместе с венесуэльцами".

По ее мнению, тем, кто вмешивается в дела суверенных государств, следует оценить негативные результаты своей деятельности. "Организаторы насильственных акций, которым вселили ложное чувство безнаказанности, могут, к сожалению, натворить еще больше бед, - сказала она. - Пусть поощряющие общественное неповиновение внешние силы - так называемые социальные инженеры - повнимательнее всмотрятся в результаты своей деятельности в Сирии, Ливии, Йемене, на Украине".

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По официальным данным, в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли уже 26 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Россия Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама