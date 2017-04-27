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МИД РФ: память о Чернобыле должна объединить страны в развитии ядерной энергетики

Политика
27 апреля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам официального представителя ведомства, Россия является важным участником многосторонних усилий в области преодоления последствий аварии на ЧАЭС

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Память о чернобыльской катастрофе должна объединить все страны в работе по развитию безопасной ядерной энергетики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы склоняем голову перед памятью героев-ликвидаторов и сопереживаем всем тем, кто был вынужден покинуть свои родные места и до сих пор не может вернуться", - сказала дипломат. "Наша страна исходит из того, что память о чернобыльской трагедии должна стать объединяющим фактором для всех государств мира в работе по развитию безопасной ядерной энергетики", - подчеркнула она.

По ее словам, Россия, как одна из наиболее пострадавших в результате аварии стран, традиционно является важным участником многосторонних усилий в области преодоления последствий чернобыльской аварии. "Реализована программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы на период до 2016 года, - отметила Захарова. - За счет средств союзного бюджета осуществляется оказание комплексной медицинской помощи гражданам России и Белоруссии, которые подверглись радиационному воздействию".

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

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Чернобыль Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
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