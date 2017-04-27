Рябков: встреча Лаврова и Тиллерсона на Аляске прорабатывается

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Возможность встречи глав внешнеполитических ведомств России и США на полях заседания Совета министров иностранных дел Арктического совета, которое состоится на Аляске 10-11 мая, прорабатывается. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве в ходе визита, - сказал он. - Нет никаких сомнений в том, что им есть, о чем говорить. Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "нужно продлить разговор по Сирии и другим аспектам, где у нас (РФ и США) серьезные, существенные расхождения".

"Так что, помимо арктической тематики, повестка дня довольно насыщенная, - подытожил Рябков. - Надеемся, что получится эту встречу организовать, и в должное время, и без задержек соответствующее уведомление будет дано".