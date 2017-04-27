Захарова: у России и США есть все возможности для развития отношений

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и США имеют все возможности для развития отношений, с российской стороны проблем нет. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается оценки 100 дней Дональда Трампа на посту президента, то оценивать его должен американский народ. Это их прерогатива, - сказала Захарова. - Касательно России, у нас есть свой сегмент, это взаимодействие по линии двусторонних отношений и по международным проблемам".
"Диалог идет, состоялись встречи глав внешнеполитических ведомств и уж точно не один телефонный разговор, - отметила дипломат. - Контакты нужны не ради контактов, нас интересует результат. Для нас это примат".
По ее словам, сказать о суперпозитивной динамике в отношениях сейчас затруднительно. "Есть первичный взгляд на то, как и где можно было бы начать взаимодействие и вообще начать выводить ситуацию из пике, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Но, на мой взгляд, есть все возможности у всех сторон, чтобы ускорить эту работу в несколько раз. С нашей стороны проблем нет".