Захарова: у России и США есть все возможности для развития отношений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия и США имеют все возможности для развития отношений, с российской стороны проблем нет. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается оценки 100 дней Дональда Трампа на посту президента, то оценивать его должен американский народ. Это их прерогатива, - сказала Захарова. - Касательно России, у нас есть свой сегмент, это взаимодействие по линии двусторонних отношений и по международным проблемам".

"Диалог идет, состоялись встречи глав внешнеполитических ведомств и уж точно не один телефонный разговор, - отметила дипломат. - Контакты нужны не ради контактов, нас интересует результат. Для нас это примат".

По ее словам, сказать о суперпозитивной динамике в отношениях сейчас затруднительно. "Есть первичный взгляд на то, как и где можно было бы начать взаимодействие и вообще начать выводить ситуацию из пике, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Но, на мой взгляд, есть все возможности у всех сторон, чтобы ускорить эту работу в несколько раз. С нашей стороны проблем нет".