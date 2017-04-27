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Открытое правительство составит рейтинг органов власти по предоставлению открытых данных

Политика
27 апреля, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Михаил Абызов сообщил, что соответствующая работа займет два месяца

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Открытое правительство планирует в течение двух месяцев составить рейтинг органов власти по качеству предоставления открытых данных. Об этом заявил журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"В ближайшие два месяца мы должны будем провести работу по составлению внутриправительственного рейтинга органов власти в части их работы по раскрытию информации в формате открытых данных", - сказал Абызов после церемонии награждения победителей второго Всероссийского конкурса "Открытые данные РФ", который проводился среди разработчиков мобильных приложений, использующих открытые данные.

Он отметил, что этот рейтинг будет опубликован.

Ранее сегодня Абызов сообщил, что в настоящий момент большое количество ведомств активно принимает участие в работе по предоставлению открытых данных, однако есть "ряд ведомств, с которым продолжаются многочисленные позиционные бои". В качестве примера Абызов привел Росгидромет, который, по его словам, не желает предоставлять открытые данные.

Типовой перечень информации, которую рекомендуется публиковать в интернете органам власти различных уровней, был утвержден в апреле 2016 года Советом по открытым данным под председательством министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. К таким данным относятся схемы размещения рекламных конструкций, информация о программах капитального ремонта, маршрутах общественного транспорта, тарифах, а также другие сведения.

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