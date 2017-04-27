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Путин может провести встречу с новым президентом Франции на саммите G20

Политика
27 апреля, 18:06 дата обновления: 27 апреля, 18:47 UTC+3

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что конкретная проработка двусторонних встреч президента РФ с другими лидерами на полях этого саммита пока не ведется

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с новым президентом Франции, который будет избран в мае, может состояться в июле на саммите "двадцатки" в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, возможна (встреча Путина с новым президентом Франции на саммите), он окажется там", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что конкретная проработка двусторонних встреч Путина с другими лидерами на полях этого саммита пока не ведется.

По итогам состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон получил 24,01% голосов, глава "Национального Фронта" Марин Ле Пен - 21,3%. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

Саммит Группы двадцати пройдет в этом году 7-8 июля в Гамбурге.

 
 
 
 
 
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