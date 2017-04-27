Путин может провести встречу с новым президентом Франции на саммите G20

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Первая встреча президента РФ Владимира Путина с новым президентом Франции, который будет избран в мае, может состояться в июле на саммите "двадцатки" в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, возможна (встреча Путина с новым президентом Франции на саммите), он окажется там", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что конкретная проработка двусторонних встреч Путина с другими лидерами на полях этого саммита пока не ведется.

По итогам состоявшегося в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон получил 24,01% голосов, глава "Национального Фронта" Марин Ле Пен - 21,3%. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

Саммит Группы двадцати пройдет в этом году 7-8 июля в Гамбурге.