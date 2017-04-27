РФ и Япония призывают воздержаться от воинственной риторики в ситуации вокруг КНДР

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обеспокоены деградацией ситуации на Корейском полуострове и призывают к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров.
"Отдельно затрагивалась (на российско-японских переговорах) ситуация на Корейском полуострове, которая, по нашему с премьер-министром (Японии) мнению, к сожалению, серьезно деградировала", - сообщил глава российского государства журналистам после переговоров с Синдзо Абэ.
"Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу", - заявил Путин. "Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, "естественно, большое место на переговорах заняла международная проблематика". "Обсуждались вопросы сотрудничества в многосторонних организациях, прежде всего в ООН, Совете Безопасности (ООН), где Япония является непостоянным членом сегодня", - добавил он.
В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония продолжат требовать от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН о запрещении разработки ядерного оружия. "Мы с президентом Путиным согласились, что Япония и Россия будут сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она полностью соблюдала резолюции Совбеза ООН и воздержалась от дальнейших провокационных действий", - отметил он.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков; Пхеньян продолжил пуски и в этом году. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.