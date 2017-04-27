В МИД РФ озабочены затягиванием сроков проведения встречи в формате "5+2"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским выразил озабоченность в связи с затягиванием сроков проведения официального заседания в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели). Как сообщили в российском дипведомстве, президент непризнанной республики находится в Москве с рабочим визитом.

"В ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в молдавско-приднестровском переговорном процессе, перспективы проведения очередного официального заседания в формате "пять плюс два", - информировали в министерстве. - Речь шла и о возможных серьезных последствиях установления совместного таможенно-пограничного молдавско-украинского контроля в пункте пропуска Первомайский - Кучурган".

В МИД РФ обратили внимание на то, что, несмотря на конструктивную тональность прошедших в январе и марте этого года встреч Красносельского и президента Молдавии Игоря Додона, реальная ситуация вокруг Приднестровья не улучшается, а "благие намерения" молдавской стороны пока не подкрепляются практическими шагами.

"С российской стороны было высказано недоумение в связи с искусственным затягиванием сроков проведения официального заседания формата "пять плюс два", - отметили в дипломатическом ведомстве. - С обеих сторон было подчеркнуто, что такая встреча назрела для закрепления на международном уровне договоренностей, достигнутых сторонами во время недавних контактов".

"В ближайшее время для проведения встреч в Кишиневе и Тирасполе по проблематике приднестровского урегулирования направляется посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев", - информировали в дипведомстве.