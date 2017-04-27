Россия призывает ОБСЕ дать оценку произволу националистов на Украине

ВЕНА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия призывает ОБСЕ и ее структуры дать публичную оценку агрессивной нетерпимости и безнаказанности радикальных националистов на Украине, а также ожидает соответствующих докладов от Специальной мониторинговой миссии (СММ). Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Балакин на заседании постсовета в Вене.

Российский дипломат вновь обратил внимание стран-участниц ОБСЕ на произвол украинских радикалов. По его словам, они не только срывают и разваливают следствие по делу о поджоге Дома профсоюзов в Одессе, но и запугивают и преследуют священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Во всех этих областях ярко проявляется острая и агрессивная нетерпимость со стороны украинских националистов и попустительство им со стороны властей.

"Мы призываем действующее председательство, генерального секретаря, директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ТАСС), а также личного представителя действующего председателя по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, включая вопросы нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и представителей других религий, дать четкую публичную оценку происходящему, - подчеркнул Балакин. - Призываем также СММ внимательно отслеживать случаи нетерпимости и дискриминации по религиозному признаку на Украине и информировать о них государства-участники, в том числе в докладах миссии".

Зампостпреда напомнил, что 2 мая исполняется три года со дня трагедии в Одессе, где в Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки мирных граждан, но следствие по этому делу практически развалено. СММ информировала об очередном срыве слушаний против одного из подозреваемых из-за давления радикалов, которые 19 апреля зашли в зал суда, где даже не было полицейских. Он также отметил, что на Украине намеренно саботируется расследование убийства журналиста Олеся Бузины, само дело приостановлено под искусственным предлогом и следствие не проводится с апреля 2016 года, на свободу выпущены оба основных подозреваемых в убийстве.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность ситуация вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата. Мы не раз обращали внимание постоянного совета и исполнительных структур ОБСЕ на вопиющие случаи убийств, пыток, запугивания, преследования священнослужителей и верующих УПЦ, захваты принадлежащего Церкви имущества на Украине. С начала кризиса таких фактов накопилось огромное количество. Обновленный список мы распространим в ОБСЕ", - отметил Балакин.

Зампостпреда также добавил, что украинские военные взяли за правило выяснять гражданство сотрудников СММ ОБСЕ и препятствуют работе российских наблюдателей в ее составе. Он назвал неуместными попытки возложить вину за ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ только на силы ополчения.

"Попытки выяснить гражданство наблюдателей вошли у украинских военнослужащих в привычку, также как и отказ пускать СММ на пункты хранения техники. Например, 10 апреля ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) заявили, что не пустят на склад наблюдателей с российским гражданством, - рассказал Балакин. - 23 апреля двое нетрезвых украинских военнослужащих, один из которых был вооружен, агрессивно требовали от наблюдателей сообщить им личные данные и выйти из бронированного джипа".

Как подчеркнул зампостпреда, Россия осуждает трагический инцидент с подрывом машины СММ ОБСЕ на Украине, в результате которого 23 апреля погиб один и ранены два члена патрульной группы наблюдателей. В связи с этим Балакин предупредил, что "высока вероятность, что это намеренная провокация, нацеленная на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе".

"Требуется незамедлительное, тщательное, непредвзятое и объективное расследование инцидента. Важно подключение всех вовлеченных сторон - ОБСЕ, властей Украины, отдельных районов Луганской области, контактной группы", - сказал дипломат, отметив важность того, чтобы СММ при этом поддерживала максимально тесные контакты с теми, кто контролирует территорию по обе линии соприкосновения.

Балакин напомнил, что миссия неоднократно заостряла внимание на угрозе мин и неразорвавшихся снарядов в Донбассе, указывала на минные заграждения у блокпостов ВСУ в нарушение решения Контактной группы о разминировании, но растяжки, вопреки заверениям Киева о разминировании, оставались на месте.