Путин и Абэ подтвердили готовность работать вместе и решать самые сложные вопросы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили в четверг в Кремле состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также широкий круг международных вопросов.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной атмосфере и подтвердили готовность Москвы и Токио "работать вместе, решать любые, даже самые сложные вопросы двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга".

Активизация политического диалога

"Сразу отмечу, что с российской и с японской стороны был продемонстрирован настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером.

Назвав Японию важным и перспективным партнером России, Путин сообщил, что в ходе переговоров стороны подробно обсудили текущее состояние российско-японских связей и рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Японию в декабре прошлого года, а также определили приоритеты взаимодействия на ближайшую и отдаленную перспективу. "С удовлетворением констатировали с господином Абэ, что за последнее время контакты между нашими странами активизировались", - сказал Путин, упомянув, в частности, возобновление практики встреч в формате "два плюс два" (главы Минобороны и МИД двух стран), налаживание диалога между Совбезами и парламентами России и Японии.

"Конечно, речь шла и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, и быть принято народами обеих стран", - сообщил российский лидер. По его словам, на переговорах "в этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах". Он напомнил, что договоренность об этом была достигнута во время его визита в Токио и Нагато в декабре 2016 года.

"Владимир, мы в моем родном городе Нагато заявили о своей решимости урегулировать вопрос мирного договора нашими собственными руками. С тех пор прошли четыре месяца, и я приехал в Москву, выполнив свое обещание. За прошедшие четыре месяца сделаны конкретные шаги к нашей общей цели", - заявил, в свою очередь, Абэ, который также выразил уверенность в успехе дальнейшего продвижения к цели.

Российский лидер также сообщил, что "для изучения конкретных возможностей взаимодействия будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов". "Мы согласились отправить туда исследовательскую делегацию с участием представителей правительства и частных кругов до конца мая", - подтвердил премьер Японии. Он отметил, что стороны планируют реализовать совместные проекты в сфере аквакультуры и туризма, а также создавать новые возможности для японских граждан, которые собираются заниматься экономической деятельностью на Курилах.

Приглашение к сотрудничеству

Глава российского государства с удовлетворением констатировал, что активизация контактов происходит и в экономической области. "Отрадно, что после определенного спада начала выправляться ситуация в сфере экономического сотрудничества. В январе-феврале текущего года отмечен рост взаимной торговли", - сказал он. Объем накопленных японских инвестиций в РФ также возрос: в 2015 г. он составлял $1,3 млрд, в 2016 г. - 1,7 млрд, добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима-1" и "предлагает самые современные технологии очистки загрязненного грунта, переработки радиоактивных отходов".

Путин назвал открывающиеся перспективы в области мирного атома "хорошими" и напомнил, что Россия является надежным поставщиком углеводородов в Японию и обеспечивает порядка 8% потребностей внутреннего рынка этой страны в сжиженном природном газе. В свою очередь, японский бизнес участвует в разработке нефтегазовых месторождений "Сахалин-1", "Сахалин-2", в строительстве завода СПГ на полуострове Ямал. Российский лидер сообщил, что обсуждал с японским премьером вопрос совместного возведения газопровода "Сахалин - Хоккайдо", создание морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперацию в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.

По словам главы российского государства, на переговорах были предметно рассмотрены вопросы углубления промышленной кооперации между странами. В России, напомнил Путин, созданы максимально комфортные условия для развития новых инновационных производств. В частности, в ОЭЗ и ТОРах на Дальнем Востоке иностранным инвесторам предоставляются налоговые преференции, упрощенный административный режим, модернизируется инфраструктура за счет государства.

"Рассчитываю, что этими уникальными возможностями в полной мере воспользуются и наши японские партнеры. Они получат не только прямой выход на российский рынок, но и доступ к потребителям из стран ЕврАзЭС и СНГ", - добавил президент, подчеркнув, что Россия ожидает масштабного представительства японских компаний и банках на Петербургском международном и Восточном экономических форумах.

Путин напомнил, что в рамках межправительственной российско-японской комиссии создан перечень из 80 приоритетных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, инфраструктуры, инноваций, малого бизнеса, гуманитарных обменов. Финансовую поддержку реализации этих инициатив обеспечит российско-японский инвестфонд объемом $1 млрд. По его словам, Агентство по привлечению инвестиций, Фонд развития Дальнего Востока совместно с Банком международного сотрудничества Японии окажут содействие в осуществлении капиталовложений в экономик ДВФО.

Гуманитарные связи

Путин и Абэ договорились, что 2018 год станет перекрестным Годом РФ и Японии, и констатировали "рост культурных и гуманитарных обменов". "В июне в Японии откроется фестиваль "Русские сезоны", в его рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250, они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства", - пообещал российский президент.

Он признался, что ему очень приятно было услышать, что премьер-министр Японии согласился принять участие в открытии этих мероприятий в Токио.

По словам Путина, на переговорах отмечалась активизация межрегиональных связей РФ и Японии. "В рамках нынешнего визита подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути", - сообщил глава российского государства. По его мнению, "таким образом реализация личной инициативы премьер-министра Японии, с которой он выступил в декабре прошлого года, вступила в свою завершающую фазу в этой части".

Президент также сообщил, что "Россия обеспечит прямой авиаперелет для доставки бывших японских жителей (Курильских) островов с целью посещения могил их предков". "Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы неоднократно говорили с господином премьер-министром, он ставил эти вопросы, я с ним согласен, что они должны быть решены", - отметил российский лидер. "Рассчитываем, что все будет способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими государствами", - добавил он.

"Решено впервые в истории с помощью авиарейса осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов", - сказал, сказал, в свою очередь, японский премьер, выразив надежду на то, что "в погожий июньский день бывшие жители островов посетят могилы своих предков на Кунашире и Итурупе".

Урегулирование путем диалога

По словам Путина, "естественно, большое место на переговорах заняла международная проблематика": "Обсуждались вопросы сотрудничества в многосторонних организациях, прежде всего в ООН, Совете Безопасности (ООН), где Япония является непостоянным членом сегодня".

"Отдельно затрагивалась ситуация на Корейском полуострове, которая, по нашему с премьер-министром (Японии) мнению, к сожалению, серьезно деградировала", - сообщил российский лидер. "Призываем все государства, вовлеченные в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу", - заявил Путин. "Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава японского правительства отметил, что Япония и Россия продолжат требовать от КНДР выполнения резолюций Совбеза ООН о запрещении разработки ядерного оружия. "Мы с президентом Путиным согласились, что Япония и Россия будут сотрудничать и обращаться к КНДР, чтобы она полностью соблюдала резолюции Совбеза ООН и воздержалась от дальнейших провокационных действий", - заявил Абэ.

Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава российского государства и японский премьер не обсуждали на переговорах меры, которые следует предпринять в отношении КНДР для нормализации ситуации на Корейском полуострове. "Конкретные меры лидеры не обсуждали, но это возможно по линии МИД", - уточнил Ушаков.

Новые встречи

Чтобы не снижать набранные темпы диалога, лидеры России и Японии условились еще дважды встретиться в текущем году. "Мы договорились продолжить наши контакты во Владивостоке, на полях третьего Восточного экономического форума, и надеюсь на встречу в рамках "двадцатки" в Гамбурге", - сказал глава российского государства.

График предстоящих встреч подтвердил и Абэ: "Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита "Большой двадцатки" в июле этого года. Также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке".