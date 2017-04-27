Медведев поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

Мутко: расследование прокуратурой Франции коррупции в ФИФА не должно волновать РоссиюСпорт 27 апреля, 20:24
Сорокин назвал слухами информацию французских СМИ о расследовании в отношении ЧМ-2018Спорт 27 апреля, 20:14
Трамп назвал "бардаком" ситуацию в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:11
Асад обвинил США в попытке организации "оранжевой революций" в ВенесуэлеМеждународная панорама 27 апреля, 20:00
Путин и Абэ подтвердили готовность работать вместе и решать самые сложные вопросыПолитика 27 апреля, 19:50
Facebook будет бороться с попытками ряда стран использовать соцсеть для пропагандыОбщество 27 апреля, 19:48
Apple до конца года может запустить сервис мобильных платежейЭкономика и бизнес 27 апреля, 19:42
Российская книжная палата отметила вековой юбилейНовости агентства 27 апреля, 19:32
Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.
"Примите мои поздравления с Днем российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума - первый профессиональный законодательный орган нашей страны. Сегодня без депутатского корпуса трудно представить современную общественно-политическую жизнь России", - говорится в поздравлении.
Медведев подчеркнул, что парламентарии отстаивают интересы людей на всех уровнях власти - "от поселкового совета до Федерального собрания", а без их участия не обходится ни одно важное дело, "будь то строительство и ремонт дорог или обсуждение бюджета на следующий год".
Премьер отметил, что от решений российских парламентариев и их конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти во многом зависит будущее страны. "Ведь все наши совместные усилия направлены на развитие экономики, на то, чтобы людям жилось лучше. И прав был П.А.Столыпин, утверждая: "Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа - вот девиз для всех нас", - заключил глава правительства, выразив уверенность, что залог дальнейших успехов заключается в тесном сотрудничестве законодательной и исполнительной властей.
Медведев пожелал парламентариям и всем российским гражданам здоровья, благополучия и удачи в делах.
День российского парламентаризма отмечается ежегодно с 27 июня 2012 года и призван "способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации". Впервые официальные мероприятия в День российского парламентаризма прошли в 2013 году. В этот день организуются лекции и выставки, посвященные истории российских выборных учреждений, в школах проходят уроки парламентаризма.