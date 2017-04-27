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Медведев поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

Политика
27 апреля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Премьер-министр пожелал депутатам и всем российским гражданам здоровья, благополучия и удачи в делах

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сенаторов и депутатов с Днем российского парламентаризма. Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Примите мои поздравления с Днем российского парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать Государственная дума - первый профессиональный законодательный орган нашей страны. Сегодня без депутатского корпуса трудно представить современную общественно-политическую жизнь России", - говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что парламентарии отстаивают интересы людей на всех уровнях власти - "от поселкового совета до Федерального собрания", а без их участия не обходится ни одно важное дело, "будь то строительство и ремонт дорог или обсуждение бюджета на следующий год".

Премьер отметил, что от решений российских парламентариев и их конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти во многом зависит будущее страны. "Ведь все наши совместные усилия направлены на развитие экономики, на то, чтобы людям жилось лучше. И прав был П.А.Столыпин, утверждая: "Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа - вот девиз для всех нас", - заключил глава правительства, выразив уверенность, что залог дальнейших успехов заключается в тесном сотрудничестве законодательной и исполнительной властей.

Медведев пожелал парламентариям и всем российским гражданам здоровья, благополучия и удачи в делах.

День российского парламентаризма отмечается ежегодно с 27 июня 2012 года и призван "способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации". Впервые официальные мероприятия в День российского парламентаризма прошли в 2013 году. В этот день организуются лекции и выставки, посвященные истории российских выборных учреждений, в школах проходят уроки парламентаризма.

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